Irã não tem, por enquanto, intenção de negociar com EUA na sexta-feira, diz agência de notícias

O Irã não tem, por enquanto, intenção de negociar com os EUA no Paquistão na sexta-feira e o presidente americano, Donald Trump, está mentindo sobre a possibilidade de uma nova rodada de diálogo com o país persa no fim da semana, informou a agência de notícias Tasnim em publicação no X.

A informação da agência iraniana acontece após Trump afirmar ao New York Post "boas notícias" poderiam surgir sobre um acordo com Teerã, depois de conversas frustradas na terça-feira na capital paquistanesa de Islamabad.