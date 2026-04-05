Irã libera navios humanitários pelo Estreito de Ormuz

Estreito de Ormuz é importante rota de navios petroleiros. GIUSEPPE CACACE / AFP

O Irã anunciou neste sábado (4) que embarcações iraquianas e humanitárias poderão cruzar o Estreito de Ormuz. O domínio iraniano sobre a passagem reduziu drasticamente os embarques de petróleo e gás, aumentando o preço de combustíveis e prejudicando as economias do Iraque e do restante das nações do Golfo Pérsico.

— Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz e que tais restrições se aplicam apenas aos países inimigos — declarou o porta-voz do comando das Forças Armadas, Ebrahim Zolfaghari.

O governo também aprovou a passagem de barcos que transportam bens essenciais e de ajuda humanitária com destino aos portos iranianos ou que estejam em trânsito no Mar de Omã, informou o ministro da Agricultura do país, Homan Fathi, em carta obtida pela agência de notícias Tasnim.

Segundo a agência, o chefe da Organização Portuária deve tomar as providências necessárias para permitir a passagem desses navios. Foi feita uma lista de navios considerados “relevantes” nesse contexto e as empresas associadas a esse tipo de transporte deverão receber uma carta do governo iraniano tratando da autorização de passagem por Ormuz.

Por onde passa o petróleo

O Estreito de Ormuz virou foco de atenção após o início da guerra deflagrada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Controlado pelos iranianos, Ormuz é rota de transporte de 20% do petróleo bruto produzido no mundo. Com o início dos bombardeios, o Irã chegou a fechar a passagem e ameaçou bombardear os navios que tentassem atravessar. O preço do petróleo disparou no mercado internacional.