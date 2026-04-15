Irã insiste em direito de enriquecer urânio, a nível 'negociável'

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, reafirmou nesta quarta-feira (15) que o direito de Teerã de enriquecer urânio é "indiscutível", mas que o nível deste enriquecimento é "negociável".

Em sua coletiva de imprensa semanal, o chanceler iraniano declarou que ninguém pode "tirar" do Irã o seu direito de fazer um uso pacífico da energia nuclear, nem "por coação nem através da guerra".

"No que diz respeito ao nível e ao tipo de enriquecimento, sempre afirmamos que esse tema é negociável. Ressaltamos que o Irã deveria poder continuar com o enriquecimento de acordo com suas necessidades", acrescentou.