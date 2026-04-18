Mundo

Guerra no Oriente Médio

Guarda Revolucionária do Irã diz que Estreito de Ormuz seguirá fechado

Em comunicado à imprensa, a Guarda diz que "as declarações do 'presidente terrorista' dos EUA sobre o Estreito de Ormuz e o Golfo Pérsico não têm credibilidade"

Estadão Conteúdo

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