Irã/Ghalibaf: Trump está transformando mesa de negociações em 'mesa de rendição'

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf, afirmou nesta segunda, 20, que o país não negociará sob "ameaças" e insinuou que tem preparado novas capacidades militares caso as negociações com os EUA falhem.

"Trump, ao impor um cerco e violar o cessar-fogo, busca transformar esta mesa de negociações - em sua própria imaginação - numa mesa de rendição ou justificar uma nova escalada de guerra", disse Ghalibaf em uma postagem no X.

"Não aceitamos negociações sob a sombra de ameaças, e nas últimas duas semanas, nos preparamos para revelar novas cartas no campo de batalha", escreveu.