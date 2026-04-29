Irã: Ghalibaf diz que país já derrotou 6 planos dos EUA e enfrenta nova fase de pressão

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou, em mensagem de áudio ao povo iraniano, que o país já derrotou "seis planos" dos Estados Unidos desde o início da guerra e advertiu para uma "nova fase" de pressão, baseada em bloqueio naval, pressão econômica e tentativa de fomentar divisões internas.

Segundo Ghalibaf, o primeiro plano teria sido "acabar com o sistema em três dias" por meio do assassinato do então líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e de comandantes militares, o que, segundo ele, fracassou. Em seguida, o "inimigo" teria tentado destruir o sistema de defesa aérea do país, mas "o ritmo dos nossos mísseis e dos nossos drones continua e avança com força".

O presidente do Parlamento também acusou adversários de tentarem "venezuelizar" o Irã, ativar movimentos separatistas no oeste do país e planejar um golpe durante o festival de Chaharshanbe Suri, a tradicional "quarta-feira do fogo". Segundo ele, todas as tentativas foram frustradas "pela presença coesa e ativa" da população e pela atuação das forças militares e de inteligência.

Ghalibaf disse ainda que houve uma tentativa de ataque terrestre, testada de maneira experimental em Isfahan, que classificou como "uma vergonha, como Tabas" - referência ao fracasso da operação militar americana no deserto iraniano em 1980.

Ao citar o presidente dos EUA, Donald Trump, Ghalibaf disse que o americano divide o país em duas categorias - radicais e moderados - e menciona um bloqueio naval "até que o Irã consiga fazer um acordo". "O plano dele é totalmente claro: é forçar o Irã a se render por meio de pressão econômica e de divergências internas", declarou.