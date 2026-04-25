Irã entrega exigências para fim da guerra, mas nega conversa direta com EUA, diz agência

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi (terceiro à esquerda), conversou com o chefe do Exército paquistanês, Asim Munir (terceiro à direita). - / Iranian Foreign Ministry

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragchi, entregou neste sábado (25) as exigências de seu país para acabar com a guerra com os EUA, informou a agência de notícias Reuters com base em fontes do governo paquistanês. O chanceler também repassou aos mediadores as ressalvas iranianas em relação à proposta norte-americana.

Os detalhes da proposta não foram divulgados.

Aragchi se reuniu com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, e com o chefe do Exército, Asim Munir, em Islamabad, capital do Paquistão.

Uma equipe liderada pelo enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, e por Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, deve chegar ao país neste sábado (25), apesar de o Irã ter descartado conversas diretas com os norte-americanos.

Antes, o governo dos EUA havia informado que os seus negociadores se encontrariam com Araghchi a partir deste sábado. Na sexta-feira (24), Trump afirmou acreditar que a nova proposta do Irã atenderia às exigências dos EUA para o fim da guerra.

O Paquistão espera há dias pela retomada das conversas entre americanos e iranianos, iniciadas há duas semanas e suspensas desde então. A guerra no Oriente Médio, desencadeada por ataque conjunto de EUA e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, deixou milhares de mortos e abalou a economia mundial.