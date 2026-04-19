Irã e Trump trocam acusações sobre violação do cessar-fogo

Neste domingo (19), Irã e Estados Unidos trocaram acusações de violar o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril, enquanto o Estreito de Hormuz permanece fechado.

No sábado (18), a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou que a travessia marítima continuaria interrompida. No mesmo dia, lanchas rápidas iranianas abriram fogo contra um petroleiro em Ormuz, informou a agência britânica de segurança marítima.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o bloqueio naval dos portos iranianos pelos Estados Unidos constitui uma violação do cessar-fogo e um ato "ilegal e criminoso".

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"Ao infligir deliberadamente uma punição coletiva à população iraniana, isto equivale a um crime de guerra e um crime contra a humanidade", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, em uma publicação na rede social X.

Trump anuncia envio de delegação ao Paquistão para negociações com o Irã

Em uma mensagem publicada na rede Truth Social, Donald Trump anunciou que uma delegação americana estará no Paquistão na segunda-feira (20) para retomar as negociações com o Irã.

O presidente americano afirmou que oferecia ao Irã um "acordo razoável". "CHEGA DE SER BONZINHO!", escreveu.