Irã e Omã podem cobrar taxas sobre navegação no Estreito de Ormuz

O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que a passagem pelo Estreito de Ormuz seria permitida com uma supervisão militar iraniana, em meio ao acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos.

A trégua permite que tanto o Irã quanto Omã cobrem taxas de navios que transitam pelo estreito, segundo um oficial que falou sob condição de anonimato. O Irã usaria o dinheiro arrecadado para a reconstrução do país após a guerra. Fonte: Associated Press.