Irã e EUA rejeitam proposta de cessar-fogo

Os Estados Unidos e o Irã rejeitaram nesta segunda-feira, 6, a proposta de mediadores para um acordo de cessar-fogo de 45 dias. A Casa Branca afirmou que o presidente americano Donald Trump recebeu a proposta, mas "não a aprovou".

"A Operação Fúria Épica continua", disse um funcionário da Casa Branca à AFP, observando que Trump tem uma entrevista coletiva marcada para às 14h (no horário de Brasília) desta segunda.

A proposta de cessar-fogo foi apresentada por mediadores do Paquistão, Egito e Turquia, segundo o site de notícias Axios.

A emissora estatal iraniana em inglês IRNA afirmou que o Irã também rejeitou a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos e defendeu o fim permanente da guerra.

Após duas semanas de análises nos mais altos níveis, Teerã enviou ao Paquistão uma resposta em dez pontos, na qual condiciona qualquer solução para a crise ao atendimento de suas demandas.