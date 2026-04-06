Irã e Estados Unidos recebem plano de cessar-fogo, diz agência

Irã realizou novos ataques contra Israel no domingo. Duas pessoas foram encontradas mortas sob escombros. ILIA YEFIMOVICH / AFP

Um plano de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos foi entregue nesta segunda-feira (6) aos dois países, conforme fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters. A proposta, que teria sido elaborada pelo Paquistão, prevê a reabertura do Estreito de Ormuz e uma abordagem em duas fases: um cessar-fogo imediato, seguido de um acordo abrangente.

Caso aprovado, o plano prevê que a trégua entraria em vigor imediatamente e as partes teriam entre 15 e 20 dias para concluir um acordo mais amplo. À Reuters, uma autoridade iraniana de alto escalão afirmou que a proposta está sendo revisada, mas alertou que o Estreito de Ormuz não será reaberto por um "cessar-fogo temporário" e que não aceitará ser pressionado a cumprir prazos para tomar uma decisão.

Até o momento, nem os Estados Unidos nem o Irã haviam se manifestado de forma oficial sobre a proposta de cessar-fogo.

Novos ataques

O Irã lançou novos ataques contra Israel e os países do Golfo nesta segunda-feira e emitiu uma advertência sobre represálias "devastadoras" caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpra a ameaça de destruir instalações civis.

Em Israel, os bombeiros informaram que encontraram duas pessoas mortas sob os escombros de um edifício atingido no domingo (5) por um míssil iraniano em Haifa, no norte do país. Outras duas pessoas estão desaparecidas.

A Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, anunciou, também nesta segunda-feira a morte de seu chefe de inteligência em um bombardeio. "O general Majid Khademi (...) morreu como mártir no ataque terrorista e criminoso do inimigo americano-sionista", afirmou em seu canal no Telegram.

Na capital iraniana, uma instalação de gás foi danificada por um ataque, o que privou parte da cidade de abastecimento, informou a televisão estatal Irib. A universidade que fica ao lado da infraestrutura também sofreu danos.

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Segundo a imprensa iraniana, vários ataques atingiram bairros residenciais de Teerã, onde oito hospitais foram evacuados. Na cidade de Qom, no centro do país, cinco pessoas morreram em um ataque contra um bairro residencial, informou a agência Tasnim.