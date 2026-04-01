Irã diz ter controle de Ormuz, rejeita reabertura e nega ter pedido cessar-fogo a Trump

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que o Estreito de Ormuz permanece sob "pleno controle" de sua Marinha e rejeitou qualquer possibilidade de reabertura nas condições sugeridas pelos Estados Unidos. Em comunicado, a força disse que a via estratégica "não será reaberta aos inimigos desta nação por meio das 'encenações ridículas' do presidente" americano, Donald Trump.

A manifestação ocorre após Trump afirmar que Teerã teria solicitado um cessar-fogo, condicionando uma decisão de Washington à reabertura do Estreito, por onde passa uma parcela relevante do fluxo global de petróleo.