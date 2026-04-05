Irã diz ter atacado alvos em Israel e no Kuwait

O exército do Irã anunciou ter atingido alvos em Israel e no Kuwait neste domingo, 5, segundo veículos de imprensa iranianos. Os militares dizem ter atacado com drones indústrias petroquímicas, tanques de armazenamento de derivados de petróleo e reservas de emergência de combustíveis nas proximidades de Dimona, no Sul de Israel, de acordo com agência de notícias Irna.

O exército disse ainda ter alvejado uma base dos Estados Unidos em Bubiyan, no Kuwait, onde, segundo os militares iranianos, há armazéns com munições e mísseis, e instalações de comunicações.

Já a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado com drones e mísseis a base naval Mohammad Al-Ahmad, também no Kuwait, que segundo informações da iraniana Press TV, é usada por militares norte-americanos.

A Guarda Revolucionária disse também ter atingido, no sábado, 4, instalações militares dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos, que "mataram ou feriram 25" pessoas. Paralelamente, foi alvejada uma embarcação comercial israelense no canal do porto de Jebel Ali, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "O navio está atualmente em chamas", disse a organização, segundo a Press TV.

A Guarda afirmou ainda ter atingido uma zona industrial ligada ao exército israelense em Berseba, também no Sul do Israel, e alvos no Bahrein.