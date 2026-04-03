Irã diz ter abatido caça F-35 dos EUA e que é improvável que piloto tenha sobrevivido

O Irã anunciou nesta sexta-feira, 3, que abateu um segundo caça F-35 dos EUA. De acordo com informações da agência de notícias Reuters, a mídia estatal de Teerã apontou que é improvável que o piloto tenha sobrevivido. Os Estados Unidos não confirmaram a informação.

No mês passado, os militares americanos disseram em um comunicado que uma aeronave F-35 dos EUA realizou um pouso de emergência após uma missão no Irã. Washington apontou que o piloto estava em condição estável.

O incidente ocorre em meio a diversos ataques de Teerã contra alvos no Oriente Médio, incluindo Israel e países do Golfo.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait e Omã, os seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), foram atacados, com danos a bases militares americanas, embaixadas dos EUA e instalações de petróleo e gás natural.

O Irã alega que precisa bombardear as bases dos EUA nestes países para responder a guerra iniciada por Washington e Israel, já que não tem a capacidade de atingir os EUA diretamente.

Ataque no Kuwait

O governo do Kuwait afirmou nesta sexta-feira, 3, que um ataque iraniano danificou uma usina de dessalinização do país.

A nação árabe declarou que o bombardeio iraniano causou "danos materiais a alguns componentes da planta" da usina.

A dessalinização fornece a maior parte da água para os países árabes do Golfo e para o Irã, transformando as águas salgadas do Golfo Pérsico em água potável para a região desértica. Cerca de 90% da água potável no Kuwait provém deste processo.

Uma refinaria de petróleo no Kuwait também foi atingida por drones. O ataque causou um incêndio em várias unidades.