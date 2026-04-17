Irã diz que Ormuz está 'completamente aberto' para navios comerciais com cessar-fogo no Líbano

A passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz foi "completamente aberta" durante o período restante do cessar-fogo em vigor no Líbano, anunciou no X o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. De acordo com ele, a medida segue a rota previamente coordenada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica.

A reabertura ocorre em meio a esforços diplomáticos para ampliar a trégua na região, após um cessar-fogo de 10 dias anunciado pelos Estados Unidos e aceito por Líbano e Israel. A pausa nos combates entre Israel e o Hezbollah, grupo apoiado por Teerã, tem sido vista como um sinal de possível avanço nas negociações mais amplas envolvendo Irã, EUA e aliados.

O Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela relevante do petróleo global, tornou-se um dos principais pontos de impasse nas tratativas. A retomada do fluxo comercial era uma demanda central da comunidade internacional diante do agravamento da crise energética. Mediadores também buscam consenso sobre o programa nuclear iraniano e compensações por danos da guerra.