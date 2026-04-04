Irã diz que navios iraquianos podem cruzar livremente o Estreito de Ormuz

O Irã anunciou neste sábado (4) que embarcações iraquianas podem cruzar o Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica praticamente bloqueada por completo por Teerã desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro.

"Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz e que tais restrições se aplicam apenas aos países inimigos", declarou o porta-voz do comando das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari, citado pela televisão estatal.