Irã diz que navio ignorou sinais antes de ser atacado no Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irã abriu fogo contra um cargueiro no Estreito de Ormuz, nesta quarta-feira, após a embarcação ter ignorado avisos dos militares, segundo a agência Nour News, do Irã. Já a agência Fars, ligada ao regime iraniano, informou que o país aplicou "legalmente" o controle sobre a passagem marítima ao alvejar o navio.

Os relatos contrariam a versão do Centro de Operações de Comércio Marítimo das Forças Armadas do Reino Unido, de que a embarcação não teria recebido qualquer aviso antes do disparo. Fonte: Associated Press.