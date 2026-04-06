Irã diz que Estreito de Ormuz não voltará a ser o que era

A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã disse mais cedo que o Estreito de Ormuz não voltará a ser como antes. "O Estreito de Ormuz jamais voltará a ser como era, especialmente para os Estados Unidos e Israel", afirmou o comando da organização em postagem no X. "A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica está concluindo os preparativos operacionais do plano comunicado oficialmente pelas autoridades iranianas para uma nova ordem no Golfo Pérsico", acrescentou.

O anúncio ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer mais um ultimato ao Irã, desta vez em meio a palavrões, ameaçando destruir usinas de eletricidade e pontes do país persa se o Estreito de Ormuz não for liberado até terça-feira, 7.

Segundo a Press TV, do Irã, o anúncio da Marinha da Guarda Revolucionária significa que a "hegemonia estrangeira" no estreito acabou e que potências de fora da região, como os EUA, não poderão mais ditar termos e ter influência sem restrições nas águas próximas ao Irã.