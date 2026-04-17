Irã declara Estreito de Ormuz 'totalmente aberto' durante a trégua

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou, nesta sexta-feira (17), que o Estreito de Ormuz, fundamental para o transporte de hidrocarbonetos, permanecerá "totalmente aberto" enquanto durar a trégua no Oriente Médio.

"A passagem de todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz foi declarada totalmente aberta para o período restante do cessar-fogo", afirmou Araghchi na rede social X.

Ele não especificou se fazia referência à trégua entre o Exército israelense e o movimento pró-iraniano Hezbollah, que entrou em vigor na noite desta quinta-feira no Líbano por 10 dias, ou ao cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, que em teoria termina em 22 de abril.

O Irã, que provocou um abalo na economia mundial ao praticamente bloquear a passagem pelo estreito estratégico, tinha condicionado a reabertura da via marítima à extensão de um cessar-fogo no Líbano, noticiaram veículos estatais.

O Líbano foi arrastado em 2 de março para o conflito mais amplo iniciado em 28 de fevereiro pelos ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã, quando o Hezbollah atacou Israel em apoio à República Islâmica, sua principal aliada.

Um alto oficial militar iraniano disse à TV estatal que só será permitida a passagem de navios civis por rotas designadas e com autorização da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana, exército ideológico do regime de Teerã.

"A passagem de navios militares pelo Estreito de Ormuz segue proibido", afirmou o oficial.

O presidente americano, Donald Trump, comemorou o anúncio iraniano de reabertura desta estreita via marítima, mas informou que o bloqueio naval americano aos portos iranianos seguirá em vigor até que seja alcançado um acordo de paz com o Irã.

"O bloqueio naval seguirá plenamente em vigor no que diz respeito unicamente ao Irã, até que nossa negociação com este país esteja 100% concluída", declarou Trump em sua plataforma, Truth Social, acrescentando que "este processo deveria avançar muito rapidamente".

Os preços do petróleo, que tinham disparado durante as interrupções do abastecimento, caíram bruscamente após o anúncio de reabertura do estreito pelo Irã.