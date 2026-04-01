Irã convoca americanos a olhar além das 'narrativas fabricadas' de Washington

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, divulgou uma carta em inglês dirigida ao povo americano nesta quarta-feira, 1º, afirmando que o Irã não nutre hostilidade contra cidadãos dos EUA. Na publicação, ele diz que o Irã, apesar de ter sofrido "ocupação, agressão e pressões impostas por potências globais", jamais iniciou uma guerra na história moderna e apenas reagiu contra seus agressores.

Apesar da imposição de extensas sanções e ações militares diretas contra o Irã, o país só se fortaleceu, com a taxa de alfabetização triplicando, as tecnologias avançando, os serviços de saúde se expandindo e a infraestrutura se consolidando, disse Pezeshkian, instando o público a ignorar a "propaganda da mídia" de Washington.

Qualquer caracterização do Irã como uma ameaça não condiz com a realidade histórica nem com a atual, e serve apenas para que outros países justifiquem a pressão, mantenham a superioridade militar e controlem mercados estratégicos, escreveu Pezeshkian.

O Irã não nutre inimizades com os povos de outras nações, incluindo os dos países do Golfo, dos EUA e da Europa, afirmou. O fortalecimento militar e as operações do Irã foram "apenas reação e defesa" contra a agressão dos EUA e o aumento da presença militar americana na região, segundo a mensagem.

Pezeshkian apresentou a história da relação EUA-Irã como um período de paz até 1953, quando a intervenção americana "interrompeu o processo democrático, restaurou a ditadura e gerou desconfiança na mente dos iranianos em relação às políticas americanas".