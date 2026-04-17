Irã confirma reabertura do Estreito de Ormuz durante cessar-fogo 

Estreito de Ormuz é importante passagem de navios petroleiros. Reprodução,satélite / Nasa

Com acordo de cessar-fogo em vigor, o Irã anunciou nesta sexta-feira (17) a reabertura total do Estreito de Ormuz – canal por onde passam milhares de navios petroleiros diariamente e um dos principais entraves do conflito no Oriente Médio.

A medida é válida até a próxima quarta-feira (22), quando termina o período de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, segundo o g1. A informação foi confirmada por Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores iraninano.

"De acordo com o cessar-fogo no Líbano, a passagem para todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz é declarada completamente aberta pelo período restante do cessar-fogo, na rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima da República do Irã", publicou na rede social X.

A reabertura ocorre um dia após Donald Trump anunciar outro acordo de cessar-fogo no Oriente Médio, desta vez entre Israel e o Líbano. A trégua entre os dois países é válida por 10 dias, até 27 de abril.

De forma sucinta, Trump comemorou a reabertura do canal pelo Irã:

"O Irã acaba de anunciar que o Estreito do Irã está totalmente aberto e pronto para a navegação. Obrigado!", escreveu na Truth Social.