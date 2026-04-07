Irã afirma que reabrirá Estreito de Ormuz  e garante "passagem segura" após acordo de cessar-fogo com os EUA

Estreito de Ormuz é importante rota de navios petroleiros. GIUSEPPE CACACE / AFP

O Irã confirmou, às 20h11min desta terça-feira (7), o acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos e afirmou que reabrirá o Estreito de Ormuz por 15 dias.

"Por um período de duas semanas, a passagem segura pelo Estreito de Ormuz será possível mediante coordenação com as Forças Armadas do Irã e com a devida consideração das limitações técnicas", afirmou em nota o primeiro-ministro do Irã, Seyed Abbas Araghchi.

O comunicado foi publicado 40 minutos após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que os países chegaram em um acordo que prevê cessar-fogo por duas semanas.

Segundo o norte-americano, a decisão foi tomada "com base nas conversas com o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão", que solicitaram "que suspendesse o envio de forças destrutivas ao Irã".

"Este será um CESSAR-FOGO bilateral! A razão para tal é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um Acordo definitivo sobre a PAZ a longo prazo com o Irã e a PAZ no Oriente Médio", completou.

Leia a íntegra do comunicado

"Em nome da República Islâmica do Irã, expresso gratidão e apreço aos meus queridos irmãos, Sua Excelência o Primeiro-Ministro do Paquistão Sharif e Sua Excelência o Marechal de Campo Munir, por seus incansáveis esforços para encerrar a guerra na região.

Em resposta ao pedido fraterno do primeiro-ministro Sharif em seu tweet, e considerando o pedido dos Estados Unidos por negociações com base em sua proposta de 15 pontos, bem como o anúncio do Presidente dos EUA sobre a aceitação do quadro geral da proposta de 10 pontos do Irã como base para negociações, declaro, em nome do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã:

Se os ataques contra o Irã forem interrompidos, nossas poderosas Forças Armadas cessarão suas operações defensivas.

Por um período de duas semanas, a passagem segura pelo Estreito de Ormuz será possível mediante coordenação com as Forças Armadas do Irã e com a devida consideração das limitações técnicas."