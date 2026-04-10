Irã condiciona negociações a cessar-fogo no Líbano e desbloqueio de ativos

O presidente do Parlamento iraniano condicionou, nesta sexta-feira (10), as negociações com os Estados Unidos a um cessar-fogo no Líbano e ao desbloqueio dos ativos iranianos.

"Duas das medidas sobre as quais as partes chegaram a um acordo ainda precisam ser implementadas: um cessar-fogo no Líbano e o desbloqueio dos ativos iranianos, antes do início das negociações", declarou Mohammad Bagher Ghalibaf, em sua conta no X.

"Essas duas questões devem ser resolvidas antes do início das negociações" no Paquistão, insistiu.

Ghalibaf fez este anúncio pouco depois de o vice-presidente dos EUA, JD Vance, embarcar em um avião rumo a Islamabad, onde deverá negociar com os iranianos os termos para transformar o cessar-fogo de duas semanas, já acordado, em uma trégua permanente.

Espera-se que Ghalibaf e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, liderem a delegação iraniana em Islamabad.

"Se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa-fé, certamente estaremos dispostos a estender-lhes a mão. Se tentarem nos enganar, verão que a equipe de negociação não está tão receptiva", advertiu Vance.

Desde que o cessar-fogo foi anunciado na noite de terça-feira, o Irã afirma que o pacto inclui o Líbano, arrastado para a guerra no início de março pelos ataques do movimento pró-iraniano Hezbollah contra Israel.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, principal mediador entre o Irã e os Estados Unidos, afirma que o acordo inclui o Líbano porque este é um dos requisitos do Irã no seu plano de paz de 10 pontos apresentado a Washington.

No entanto, a Casa Branca nega essa exigência e Vance chamou a situação de um "mal-entendido".

Até então, Teerã não havia declarado publicamente que o levantamento do bloqueio de ativos iranianos era uma condição prévia para as negociações. A suspensão das sanções econômicas está entre suas 10 exigências.