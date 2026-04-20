Irã anuncia o enforcamento de dois homens ligados a grupo de oposição

O Irã anunciou nesta segunda-feira, 20, que enforcou dois homens acusados de incendiar prédios a serviço do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. A agência de notícias Mizan, ligada ao Poder Judiciário iraniano, identificou os homens como Mohammad Masoum Shahi e Hamed Validi.

Ambos os enforcados fariam parte do grupo de oposição Mujahedeen-e-Khalq, que alegou que Shahi e Validi foram "submetidos a interrogatório e tortura" pelo regime iraniano e foram acusados por fatos ocorridos quando eles já estavam detidos.

Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no dia 28 de fevereiro, oito membros do Mujahedeen-e-Khalq já foram executados. Fonte: Associated Press.