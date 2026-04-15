Irã ameaça obstruir exportações pelo Mar Vermelho se bloqueio americano persistir

O Irã ameaçou bloquear o Mar Vermelho, ao qual não tem acesso territorial, em caso de persistência do bloqueio americano aos seus portos, considerando que este último pode levar a uma violação do cessar-fogo.

Se Washington prosseguir com o bloqueio marítimo e "criar insegurança para os navios comerciais do Irã e para os petroleiros", isto significará "o prelúdio" de uma violação do cessar-fogo, em vigor desde 8 de abril, avaliou o general Ali Abdollahi, comandante das Forças Armadas iranianas.

"As poderosas Forças Armadas da República Islâmica não permitirão qualquer exportação ou importação no Golfo Pérsico, no Mar de Omã ou no Mar Vermelho", acrescentou, segundo um comunicado divulgado pela televisão estatal.