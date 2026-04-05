Irã alerta para retaliações "ainda mais violentas" em caso de novos ataques de EUA e Israel

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) alertou que quaisquer novos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a infraestrutura civil do Irã vão desencadear retaliações ainda mais violentas contra alvos inimigos, informou a mídia iraniana Press TV.

Segundo comunicado do Departamento de Relações Públicas da IRGC, a Marinha e a Força Aeroespacial da IRGC incendiaram alvos inimigos nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait neste domingo, 5. Os ataques retaliatórios, segundo o documento, foram uma resposta aos ataques à Ponte B1 em Karaj e às instalações petroquímicas de Mahshahr.