Irã ainda não decidiu se participará de negociações com EUA no Paquistão

O Irã ainda não decidiu se participará das conversas com os Estados Unidos no Paquistão, informou a imprensa local neste domingo (19). A agência estatal IRNA afirmou que "não há perspectivas claras de negociações frutíferas". Em uma mensagem publicada na rede Truth Social, Donald Trump anunciou que uma delegação americana estará no Paquistão na segunda-feira (20) para retomar as negociações.

Neste domingo, Irã e Estados Unidos trocaram acusações de violar o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril, enquanto o Estreito de Hormuz permanece fechado.

As agências de notícias Fars e Tasnim, que citaram fontes anônimas, informaram que "o clima geral não pode ser qualificado como muito positivo". A Fars citou uma fonte segundo a qual a suspensão do bloqueio americano sobre os portos iranianos é uma condição prévia para as negociações.

A IRNA, por sua vez, destacou "as exigências pouco razoáveis e pouco realistas de Washington, as frequentes mudanças de posição, as constantes contradições e a continuidade" do bloqueio naval. A agência acrescentou que "nas atuais circunstâncias, não há perspectivas claras de negociações frutíferas".