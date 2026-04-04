Irã agradece esforços do Paquistão, mas está preocupado com termos de acordo, diz chanceler

O Irã agradece pelos esforços do Paquistão em tentar mediar um acordo de paz do país com Estados Unidos e Israel, mas está focado nos termos da proposta de cessar-fogo, afirmou neste sábado, 4, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

"Somos profundamente gratos ao Paquistão por seus esforços e nunca nos recusamos a ir a Islamabad capital do Paquistão. O que nos importa são os termos para um fim definitivo e duradouro da guerra ilegal que nos foi imposta", afirmou o chanceler em postagem no X.

Araghchi disse ainda que "a posição do Irã está sendo deturpada pela mídia americana", cujo noticiário tem ressaltado a falta de interesse dos iranianos em um cessar-fogo.

Nesta sexta-feira, 3, o Irã rejeitou uma proposta feita pelos americanos para um cessar-fogo de 48 horas, segundo a agência de notícias iraniana Fars.