Irã afirma ter bombardeado Kuwait e Emirados após ataques às suas instalações petrolíferas

O Irã lançou ataques contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira (8), após bombardeios contra suas instalações petrolíferas, que ocorreram apesar do anúncio de um cessar-fogo com os Estados Unidos, informou a televisão estatal.

O Kuwait e os Emirados Árabes Unidos declararam nesta quarta-feira que estavam sob ataque iraniano havia várias horas.

As forças armadas do Kuwait afirmaram na rede X que receberam "uma intensa onda de ataques iranianos, incluindo 28 drones que tinham como alvo o Estado do Kuwait", muitos dos quais foram interceptados.

Segundo o exército do Kuwait, os ataques causaram "danos materiais significativos" a instalações petrolíferas, usinas de energia e estações de dessalinização de água.

Da mesma forma, os Emirados Árabes Unidos disseram que suas defesas aéreas estavam lidando com mísseis e drones lançados do Irã nesta quarta-feira, horas depois do anúncio do cessar-fogo.

A televisão estatal iraniana explicou que "ataques com mísseis e drones foram realizados contra os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait poucas horas depois que instalações petrolíferas na ilha de Lavan foram alvejadas".

A emissora citou a Companhia Nacional Iraniana de Refino e Distribuição de Petróleo, que afirmou que a refinaria de Lavan "foi alvo de um ataque covarde" por volta das 6h30 GMT (03h30 no horário de Brasília).

Em meio à incerteza sobre a fragilidade do cessar-fogo, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, declarou que "não confia" nas promessas dos Estados Unidos e que está "com o dedo no gatilho", apesar da trégua.