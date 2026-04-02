Irã afirma ter atacado instalações de aço e alumínio ligadas aos EUA no Golfo

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou ter realizado ataques com mísseis e drones contra instalações ligadas aos Estados Unidos no Golfo, incluindo setores siderúrgico e de alumínio em países como Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Segundo o comunicado, a ofensiva integra a 90ª onda de ataques da operação "Promessa Verdadeira 4" e foi conduzida por forças aeroespaciais e navais do grupo.

A IRGC disse que os alvos incluíram indústrias siderúrgicas dos EUA em Abu Dhabi e "partes intactas das instalações de alumínio" americanas no Bahrein, além de posições militares dos Estados Unidos próximas a Manama. A ação foi descrita como resposta a ataques anteriores contra a indústria iraniana. "Havíamos advertido que, em caso de repetição de ataques às indústrias do Irã, destruiríamos as instalações americanas na região", afirmou.

O comunicado também menciona vítimas entre forças americanas, dizendo que dezenas de militares teriam sido mortos ou feridos. Segundo a IRGC, áreas atingidas foram isoladas e houve fluxo contínuo de ambulâncias após os bombardeios.

A Guarda Revolucionária classificou a operação como um "aviso" e elevou o tom contra Washington. "Se as indústrias iranianas forem atingidas novamente, a próxima resposta será muito mais dolorosa", declarou, acrescentando que novos ataques poderão mirar "infraestruturas principais" e instalações econômicas dos EUA na região.