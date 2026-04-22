Irã afirma ter apreendido dois navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz

Estreito de Ormuz segue bloqueado pelo Irã e pelos Estados Unidos em diferentes pontos. Reprodução,satélite / Nasa

Em meio ao impasse sobre o cessar-fogo com os Estados Unidos, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quarta-feira (22) que interceptou dois navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz.

"Dois navios infratores foram apreendidos pela Guarda Revolucionária Islâmica e encaminhados para a costa iraniana", diz comunicado divulgado pela agência estatal Tasnim.

Segundo o g1, um dos navios é o MSC Francesa, que navega com bandeira do Panamá, e o outro é o Epaminondas, sob bandeira da Libéria. No comunicado, a Guarda Revolucionária também acusa o MSC Francesa de ter ligação com Israel. No entanto, não há detalhes sobre o caso.

Ataques a embarcações

Horas antes da confirmação da Guarda Revolucionária, a agência internacional de notícias Reuters informou que pelo menos três navios foram alvejados por disparos no Estreito de Ormuz.

Segundo o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), um dos navios é um porta-contêineres com bandeira da Libéria. Ele reportou ter sido alvejado por disparos e atingido por granadas após ser abordado por uma lancha da Guarda Revolucionária do Irã.

"Sem respostas, (a Guarda Revolucionária) abriu fogo contra o navio, causando danos consideráveis à ponte de comando", diz trecho do comunicado do UKMTO. Pouco depois, a embarcação com bandeira do Panamá reportou ao UKMTO que foi alvo de disparos de arma de fogo a oito milhas náuticas a oeste do Irã. "A tripulação está segura. Não há relatos de danos à embarcação", afirma o relato.

Cessar-fogo

Na terça-feira (21), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que iria prorrogar o acordo de cessar-fogo com o Irã até que o adversário apresente "proposta unificada" nas negociações. O presidente anunciou, porém, que manteria o boqueio no Estreito de Ormuz.