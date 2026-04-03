Irã abate dois aviões das forças dos EUA e oferece recompensa por piloto que teria ejetado

Desde sexta-feira (3), os Estados Unidos continuam com uma operação de busca por tripulantes de caças norte-americanos derrubados no sudoeste do Irã. Segundo o jornal The Washington Post, foram abatidas duas naves: um caça F-15E e uma aeronave de ataque A10.

Um dos dois tripulantes a bordo do F-15 foi resgatado, mas não há detalhes sobre o seu estado de saúde. Já o piloto do A-10 conseguiu alcançar o espaço aéreo do Kuwait com o avião danificado e ejetar, sendo resgatado em seguida. A derrubada do segundo avião não foi confirmada pelo Pentágono.

Conforme o Washington Post, dois helicópteros Black Hawk norte-americanos envolvidos no resgate foram ainda atingidos por fogo iraniano, ferindo tripulantes a bordo, mas retornaram em segurança à base.

Os desdobramentos foram confirmados ao jornal por três autoridades dos Estados Unidos sob condição de anonimato, contradizendo afirmações do governo Donald Trump de que as forças norte-americanas haviam obtido superioridade aérea sobre o Irã. Israel está auxiliando os Estados Unidos na operação de busca e resgate, segundo um oficial militar israelense, que falou sob condição de anonimato antes de um anúncio oficial dos EUA.

Imagens mostram aeronave norte-americana e dois helicópteros sobrevoando área ao sul do Irã na sexta-feira. - / UGC

Fato inédito

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram drones, aeronaves e helicópteros norte-americanos sobrevoando a região montanhosa onde, segundo o canal iraniano, pelo menos um piloto saltou do caça. Esta seria a primeira vez que os Estados Unidos perdem uma aeronave em território iraniano e representa uma escalada na guerra desde seu início, há cinco semanas. Não ficou claro se o caça foi abatido ou caiu. O número de tripulantes a bordo não foi divulgado imediatamente.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado que o presidente Trump foi informado. O comunicado não incluiu nenhum detalhe adicional. O Pentágono e o Comando Central dos Estados Unidos não responderam imediatamente a diversos pedidos de comentários.

Irã oferece recompensa pelo piloto

Uma apresentadora de um canal afiliado à televisão estatal iraniana pediu aos moradores que entregassem qualquer "piloto inimigo" à polícia e prometeu uma recompensa para quem o fizesse. Acredita-se que o piloto pode estar na província de Boyer-Ahmad, uma região intensamente rural e montanhosa que abrange mais de 15,5 mil quilômetros quadrados. As autoridades também pediram ao público que procurasse o piloto nas províncias vizinhas de Chaharmahal e Bakhtiari.

Ao longo da guerra, o Irã fez uma série de alegações sobre o abate de aeronaves inimigas tripuladas, que se provaram falsas. Sexta-feira (3) foi a primeira vez que o Irã foi à televisão pedir ao público que procurasse um suposto piloto abatido.