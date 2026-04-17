Indonésia: queda de helicóptero mata passageiros e tripulantes

Oito pessoas morreram após a queda de um helicóptero na ilha de Bornéu, Indonésia, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira, 17. A aeronave, um Airbus H130, perdeu contato com a torre de controle na quinta cerca de 5 minutos após a decolagem do distrito de Melawi, na província de Kalimantan Ocidental.

No helicóptero estavam seis passageiros e dois tripulantes. Os corpos das vítimas foram encontrados por equipes de busca, que os localizaram junto aos destroços na floresta do distrito de Sekadau.