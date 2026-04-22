Índia estabelece 'sino da água' nas escolas para combater a onda de calor

As autoridades da capital da Índia ordenaram que as escolas toquem um sino para recordar as crianças que devem beber água, diante de uma onda de calor que já supera os 40ºC.

O calor de verão pode ser brutal no país mais populoso do mundo, com temperaturas próximas de 50ºC, com milhões de pessoas sob grande risco. Quase 11.000 pessoas morreram vítimas de ondas de calor entre 2012 e 2021, segundo dados do governo.

Um comunicado publicado pela prefeitura de Nova Délhi recorda aos diretores das escolas uma série de orientações para proteger os alunos das temperaturas elevadas, como cancelar "as atividades físicas ao ar livre" ou organizar sessões de conscientização.

Para este ano, o governo acrescentou às medidas o "sino da água" para prevenir os riscos de desidratação.

"As escolas devem instituir um sistema de 'sino da água', com toques em intervalos regulares (a cada 45 a 60 minutos) para lembrar os alunos de beber água", afirma o comunicado.

Nova Délhi viveu em maio de 2024 uma onda de calor que igualou a temperatura recorde de 49,2ºC registrada em 2022.

Esse foi o ano mais quente na Índia desde o início dos registros de temperatura, em 1901.

Na manhã de quarta-feira, Nova Délhi registrou uma temperatura de 29,4ºC, mas a previsão para a tarde era de 41 a 43º, com possibilidade de atingir 45 graus até o fim da semana.

O Departamento Meteorológico da Índia emitiu um "alerta amarelo" para Nova Délhi devido à possibilidade de uma onda de calor nesta semana.