Incêndios florestais afetam o norte do Japão

Os incêndios florestais no norte do Japão avançavam nesta sexta-feira (24) em direção ao centro de uma cidade, enquanto as autoridades recomendaram que mais de 2.500 pessoas abandonem suas casas.

Até a manhã de sexta-feira, o fogo nas áreas montanhosas da região de Iwate havia devastado mais de 400 hectares. O incêndio começou na quarta-feira, segundo o porta-voz do governo, Minoru Kihara.

As chamas avançavam em direção às residências da cidade de Otsuchi. .

Kihara disse que as chamas levaram as autoridades a emitir avisos para que mais de 2.500 pessoas abandonassem suas residências. Também intensificaram as medidas para controlar o incêndio, com quase 700 bombeiros e 13 aeronaves.

No início da manhã de sexta-feira, 329 moradores estavam em abrigos, informou a emissora pública NHK.