Incêndio em refinaria australiana gera preocupação com abastecimento

Grandes chamas consumiam nesta quinta-feira (16) uma refinaria de petróleo na Austrália, o que poderia afetar o abastecimento de combustível no país, informaram autoridades.

Segundo os bombeiros, um vazamento de gás provocou o incêndio na refinaria, localizada no estado de Victoria. As chamas atingiram 60 metros de altura.

A emergência afeta uma das duas refinarias da Austrália, a qual produz 10% do combustível do país. "O maior impacto neste momento parece ser na produção de combustível", alertou o ministro da Energia, Chris Bowen.

"Não é bom, não é um bom momento", lamentou o ministro em entrevista ao canal de TV ABC, referindo-se à guerra no Oriente Médio, que afetou o fornecimento mundial de petróleo.

A refinaria, que entrou em operação em 1954, "pode processar até 120.000 barris de petróleo por dia, produzindo gasolina, diesel, GLP, combustível para aviões, gasolina de aviação e combustível de baixo teor aromático", segundo a empresa Viva Energy. O fogo começou em uma seção da refinaria responsável pela produção de combustível de alta octanagem.

O incêndio ocorre uma semana após a Viva Energy firmar um acordo com o governo australiano para garantir o fornecimento adicional de combustível durante a guerra no Oriente Médio.

Bowen pediu que a população resista ao impulso de correr em pânico para comprar combustível.