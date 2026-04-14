Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da BYD na China 

Fogo atingiu um estacionamento da empresa no parque industrial da cidade de Shenzhen. X / Reprodução

Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (14), uma fábrica da BYD, montadora de carros elétricos, na China. O fogo se alastrou por um estacionamento da empresa no parque industrial da cidade de Shenzhen.

Segundo a agência Reuters, a BYD informou que o estacionamento servia como abrigo para “veículos de testes e sucateados”, e que ninguém ficou ferido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma densa e enorme nuvem de fumaça na sede da empresa (veja o vídeo abaixo).

Embora o incêndio tenha sido controlado, as ações da montadora registraram queda de 0,6% no mercado internacional durante a madrugada.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio e o tamanho do prejuízo causado pelo incidente.

Incêndio em carros elétricos

Especialistas ouvidos pela Reuters explicam que incêndios em carros elétricos costumam ser mais duradouros do que em veículos a combustão, pois há maior tendência de o fogo reacender.

Veja vídeo do incêndio