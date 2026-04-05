Imprensa americana diz que EUA percorreu regiões profundas do Irã para resgatar piloto

Comandos dos Estados Unidos percorreram regiões profundas do território iraniano para resgatar um piloto cuja aeronave foi derrubada, informaram meios de comunicação americanos neste domingo (5), horas após o presidente Donald Trump anunciar que o militar havia sido resgatado.

Embora o mandatário tenha dito inicialmente que o militar estava "são e salvo", horas depois declarou que ele estava "gravemente ferido".

Teerã afirmou esta semana que havia derrubado um caça F-15, o primeiro avião de combate americano a cair em território iraniano desde o início da guerra. Washington não confirmou os detalhes de como o caça foi abatido.

Na manhã deste domingo, Trump declarou que o Exército americano havia "realizado uma das Operações de Busca e Resgate mais ousadas da história dos Estados Unidos, para um dos nossos incríveis oficiais de tripulação, que, além disso, é um coronel extremamente respeitado - e sobre quem tenho enorme satisfação em informar que agora está SÃO e SALVO".

Em uma mensagem posterior, descreveu a missão de resgate - assim como outra operação para resgatar o piloto - como "uma demonstração incrível de coragem e talento por parte de todos!".

"Darei uma coletiva de imprensa, com os militares, no Salão Oval, na segunda-feira, às 13h00 (14h00 de Brasília)", escreveu.

Os comandos da Equipe 6 dos Navy SEALs (força de operações especiais da Marinha americana) receberam a missão de resgatar o piloto, enquanto aviões de ataque lançavam bombas e abriam fogo contra comboios iranianos para mantê-los à distância, informou o jornal The New York Times, citando um funcionário não identificado.

Embora ferido, o militar, um oficial de sistemas de armas, conseguia andar e escapou da captura nas montanhas por mais de um dia, segundo o veículo de notícias Axios, que citou um funcionário americano.

O piloto, cuja identidade não foi revelada, estava equipado com uma pistola, um localizador e um dispositivo de comunicações seguras para compartilhar informações com as equipes de resgate, informou o New York Times.

Os comandos americanos que convergiam em direção ao oficial dispararam suas armas para manter as forças iranianas afastadas do local do resgate, acrescentou.

- Operação complexa -

Dois dos aviões destinados a transportar o piloto e seus socorristas para um local seguro ficaram imobilizados em uma base remota no Irã e tiveram que ser destruídos para evitar que caíssem em mãos iranianas, informaram o New York Times e a CBS.

As forças americanas utilizaram então outras três aeronaves de transporte para retirar o militar e seus socorristas do Irã.

O exército iraniano afirmou neste domingo que a operação dos EUA havia usado um aeroporto abandonado na província meridional de Isfahan.

Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do comando central das Forças Armadas iranianas, declarou que dois aviões de transporte militar americanos C-130 e dois helicópteros Black Hawk foram destruídos.

Segundo relatos, a CIA difundiu uma campanha de desinformação dentro do Irã com a notícia de que as forças americanas estavam retirando o piloto do país por via terrestre.

Em sua publicação inicial de domingo, Trump também confirmou o "bem-sucedido resgate de outro corajoso piloto, ontem", acrescentando que a informação não foi divulgada para evitar colocar em risco a segunda missão de resgate.

A AFP entrou em contato com a Casa Branca para solicitar mais comentários. O Pentágono remeteu a AFP à publicação do presidente republicano nas redes sociais, na qual ele anunciava o resgate.