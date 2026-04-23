Imagem de família separada pelo ICE, nos Estados Unidos, vence o World Press Photo 2026; veja 

"Separados pelo ICE", a foto do ano no World Press Photo 2026. Carol Guzy / ZUMA Press,iWitness,para Miami Herald

A imagem de um imigrante equatoriano sendo detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos foi eleita a foto do ano de 2026 no World Press Photo, principal prêmio de fotojornalismo do mundo.

O trabalho, intitulado Separados pelo ICE, é da fotógrafa norte-americana Carol Guzy, 70 anos. O resultado da premiação foi divulgado nesta quinta-feira (23).

A foto mostra duas meninas latinas chorando, cercadas de pessoas. Elas estão agarradas ao pai, que havia sido detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

Segundo a família, o equatoriano vivia no Bronx, em Nova York, e não tinha antecedentes criminais. O caso ocorreu em agosto de 2025.

— Acho que, agora mais do que nunca, a mídia é um link crucial para documentar os efeitos da política sobre pessoas reais neste momento fundamental na América — comentou Carol sobre a foto.