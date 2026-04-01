Huthis do Iêmen reivindicam terceiro ataque com mísseis contra Israel

Os rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram nesta quarta-feira (1) um ataque com mísseis contra Israel, o terceiro desde o início da guerra no Oriente Médio.

Os huthis "efetuaram a terceira operação militar (...) contra alvos sensíveis do inimigo israelense (...) com uma série de mísseis balísticos", afirmou o porta-voz militar dos rebeldes, Yahya Saree, em uma declaração em vídeo.

"Esta operação foi realizada em conjunto com nossos irmãos no Irã e no movimento xiita Hezbollah", no Líbano, acrescentou.