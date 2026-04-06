Houthis lançam ataques contra Israel em ação citada como conjunta com Irã e Hezbollah

Os houthis do Iêmen afirmaram ter atingido alvos em Eilat, no sul de Israel, com mísseis de cruzeiro e drones, segundo comunicado divulgado por seu porta-voz militar, Yahya Saree, via Telegram. De acordo com ele, a ofensiva fez parte de uma operação coordenada com as Forças Armadas do Irã e o Hezbollah, do Líbano. As Forças Armadas e o Hezbollah não se manifestaram.

Saree declarou que foram atacados "alvos vitais e militares" na cidade, situada no extremo sul israelense, próxima ao Mar Vermelho. Não houve confirmação imediata por parte de Israel sobre os danos ou eventuais vítimas decorrentes da ação.

A declaração ocorre em meio à escalada das tensões regionais. O líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, também declarou nesta segunda-feira (6) que "o terrorismo e o crime não podem abalar" as forças armadas iranianas, em referência aos ataques dos EUA e de Israel.

Em mensagem divulgada após a morte do general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) Majid Khademi, Khamenei atribuiu o assassinato ao que chamou de "inimigo americano-sionista" e disse que, apesar de ações desse tipo, "as fileiras dos combatentes e defensores da verdade no Irã islâmico permanecem sólidas e estruturadas".

No campo diplomático, a agência estatal iraniana IRNA informou mais cedo que Teerã rejeitou a mais recente proposta de cessar-fogo e defende o fim permanente da guerra. A resposta foi transmitida aos Estados Unidos por meio do Paquistão, que atua como mediador.