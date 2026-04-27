Homens armados matam 29 pessoas no nordeste da Nigéria

Homens armados mataram ao menos 29 pessoas no estado de Adamawa, no nordeste da Nigéria, informou o governador nesta segunda-feira (27), em um ataque que, segundo moradores da região, teve como alvo jovens reunidos em um campo de futebol.

"O governador Ahmadu Umaru Fintiri confirmou que não menos de 29 pessoas morreram em um ataque mortal contra a comunidade de Guyaku, na área de governo local de Gombi", afirmou seu assessor em uma publicação nas redes sociais.

Um morador local, Philip Agabus, disse à AFP que o ataque ocorreu no domingo à tarde durante uma reunião "em um campo de futebol na comunidade de Guyaku", quando "insurgentes entraram armados e começaram a atirar de forma indiscriminada".

O estado de Adamawa é um foco de violência jihadista e de gangues criminosas locais.

A violência comunitária por conflitos de terra também é frequente no estado.

Os mortos eram "jovens, incluindo algumas meninas que estavam assistindo ao jogo de futebol", disse à AFP outro morador, Joshua Usman.

"Eles também incendiaram locais de culto, casas e motocicletas", acrescentou Usman.

O gabinete do governador afirmou, por sua vez, que "os agressores atuaram durante várias horas, matando dezenas de moradores, incendiando locais de culto e destruindo propriedades, incluindo motocicletas", citando um líder comunitário local, Aggrey Ali.

O motivo do ataque não estava imediatamente claro.