Homem indiciado na França por manter filho sequestrado em veículo por mais de um ano

Um homem de 43 anos foi indiciado na França por manter seu filho de nove anos sequestrado durante mais de um ano dentro de uma van, onde foi encontrado na segunda-feira nu e desnutrido, anunciou nesta sexta-feira (10) o Ministério Público.

Militares encontraram o menino em Hagenbach, no noroeste da França, após terem sido alertados por uma moradora que ouviu "barulhos de criança" no veículo estacionado em um pátio privado com várias casas.

Depois de destravarem o veículo, os agentes o encontraram "deitado em posição fetal, nu, coberto por uma manta e sobre um monte de lixo e perto de excrementos", segundo uma nota do promotor de Mulhouse, Nicolas Heitz.

"Devido à posição sentada por um longo período", o menino, "pálido e manifestamente desnutrido", já não conseguia andar, detalhou o promotor. Ele foi atendido imediatamente no hospital de Mulhouse.

O pai, que morava com sua companheira de 37 anos e duas filhas, de 10 e 12 anos, admitiu que o manteve sequestrado e privado de cuidados.

O homem disse que colocou o menino no veículo em novembro de 2024 "para protegê-lo porque sua companheira queria que ele fosse internado em um centro psiquiátrico", segundo Heitz.

O acusado afirmou ainda que deixou o menino sair em maio de 2025 e permitiu que ele tivesse acesso ao apartamento em meados daquele ano, quando o restante da família estava de férias.

A companheira do homem - que não é a mãe do menino - também enfrenta acusações, entre elas não denunciar maus-tratos, privação ou agressão sexual, disse Heitz.

Segundo o pai, sua companheira suspeitava de algo, mas não sabia que o menino estava recluso no veículo. Ela negou todas as acusações.