Homem é preso na Argentina por vínculo com assassinato de presidenciável na Colômbia

A polícia argentina anunciou, nesta quarta-feira (22), a prisão, em Buenos Aires, de um homem que vinculou ao assassinato do pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay, mas o Ministério Público colombiano assegurou à AFP que o indivíduo não é acusado neste homicídio, mas em outro caso.

O ministério da Segurança argentino afirmou que o preso, Brayan Ferney Cruz Castillo, era um dos responsáveis pela logística no homicídio do senador Uribe, que foi baleado em 7 de junho de 2025 em Bogotá e morreu dois meses depois devido à gravidade de seus ferimentos.

Uribe Turbay, que tinha 39 anos, era o candidato favorito da direita para substituir o presidente esquerdista Gustavo Petro, em maio próximo.

Segundo a versão das autoridades argentinas, após o suposto atentado, Cruz Castillo fugiu para a Argentina, o que motivou a emissão de um alerta vermelho da Interpol a pedido das autoridades colombianas.

Mas uma porta-voz do Ministério Público da Colômbia disse à AFP em Bogotá que há uma confusão sobre o caso pelo qual Cruz Castillo era procurado.

Segundo esta fonte, ele é buscado por "uma tentativa de atentado terrorista contra um signatário da paz em junho de 2025" e não pelo homicídio de Uribe Turbay.

A prisão ocorreu na terça-feira na sede dos tribunais de Buenos Aires, onde o suspeito se apresentou para ser notificado de uma ação prévia por roubo de veículos, momento no qual foi capturado em uma operação conjunta da Interpol e da Polícia Federal da Argentina.