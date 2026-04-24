Hezbollah diz que Israel mantém ataques no sul do Líbano apesar da prorrogação do cessar-fogo

O Hezbollah afirmou nesta sexta-feira, 24, que Israel continua realizando ataques no sul do Líbano, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a prorrogação do cessar-fogo por mais três semanas.

A trégua teve início em 17 de abril e expiraria no domingo, 26, mas sua extensão foi anunciada por Trump na quinta-feira, 23. Ainda assim, o Ministério da Saúde do Líbano confirmou que duas pessoas morreram em um ataque israelense em Touline, no sul do país, nesta sexta-feira.

A milícia xiita pró-Irã também afirmou que abateu um drone israelense nos arredores de Tiro nesta sexta-feira. Segundo o grupo, a ação foi uma retaliação à violação do espaço aéreo libanês por Israel. O incidente foi confirmado por autoridades israelenses.

Horas antes, as Forças de Defesa de Israel (IDF) haviam emitido um alerta para que os moradores da vila de Deir Aames deixassem o local - o primeiro aviso do tipo desde a prorrogação do cessar-fogo.

"Aviso urgente aos moradores da área de Deir Aames. Devido à atividade terrorista do Hezbollah, as IDF estão realizando operações direcionadas na região", escreveu o porta-voz em árabe das IDF, Avichay Adraee, em publicação no X. Ele recomendou que os civis se afastassem pelo menos mil metros do local.

Em meio à escalada das tensões, políticos libaneses aliados ao Hezbollah se posicionaram contra a extensão da trégua.

O deputado Ali Fayad disse que "não faz sentido" prorrogar o cessar-fogo diante dos contínuos "atos hostis" de Israel, o que dá ao Hezbollah "o direito de responder no momento apropriado". Segundo ele, o grupo reserva-se o direito de responder a quaisquer "agressões" israelenses durante a trégua.

Já o deputado Mohammed Raad, líder do bloco parlamentar do Hezbollah, pediu que o Líbano "se retire" das negociações diretas com Israel.

"As autoridades deveriam sentir vergonha perante o seu povo e retirar-se do que tem sido chamado de negociações diretas com o inimigo sionista", afirmou Raad em comunicado. "Qualquer contato ou reunião oficial que reúna os lados libanês e israelense em meio à guerra em curso não terá, de forma alguma, consenso nacional libanês", acrescentou.