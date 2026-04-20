Hezbollah afirma que destruiu tanques israelenses com explosivos no sul do Líbano

O Hezbollah informou ter destruído quatro tanques israelenses que integravam um comboio que passava pela vila de Deir Siryan, no sul do Líbano. O grupo disse ter implantado explosivos nos veículos.

A ofensiva contra os tanques israelenses ocorreu durante a trégua de dez dias no conflito, que entrou em vigor no fim da semana passada. Fonte: Associated Press.