Herdeiro do xá iraniano é atacado com suco de tomate na Alemanha

O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlevi, filho do xá de mesmo nome, deposto pela Revolução Islâmica de 1979, foi atingido nesta quinta, 23, com suco de tomate quando deixava um prédio em Berlim. Pahlevi tinha acabado de sair de uma entrevista coletiva, durante a qual criticou o cessar-fogo entre EUA e Irã.

O incidente ocorreu do lado de fora do prédio de uma associação de jornalistas alemães. Segundo a polícia, o suco de tomate cobriu as costas e o pescoço de Pahlevi, que não pareceu ter ficado ferido e acenou para os seus apoiadores antes de entrar em um carro e deixar o local.

Pahlevi é filho do ex-xá do Irã, Mohammad Reza Pahlevi, que era tão rejeitado pela população iraniana que milhões de pessoas foram às ruas, em 1979, para tirá-lo do poder. Ainda assim, seu filho e herdeiro tenta se posicionar como protagonista no futuro político do Irã, embora não esteja claro quanto apoio ele tem dentro do país após quase 50 anos no exílio.

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