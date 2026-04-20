Hassett diz que negociações de paz com Irã acontecerão e projeta queda nos preços do petróleo

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, mencionou que o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou que as negociações de paz com o Irã acontecerão, em meio ao novo impasse no conflito do Oriente Médio após Teerã voltar a fechar o Estreito de Ormuz.

Em entrevista para a CNBC nesta segunda-feira, 20, Hassett afirmou que as postagens de Trump na Truth Social têm refletido o progresso em relação à guerra. "No início, o presidente disse que em quatro a seis semanas isso possa ser resolvido, e acho que estamos ficando bem próximos de isso", disse.

Iniciado em 28 de fevereiro, o conflito no Oriente Médio já chegou a sua sétima semana.

Ainda em relação à situação geopolítica, Hassett projetou que, olhando adiante, o preço do petróleo deve cair por conta da elevada produção da commodity pelos EUA e, com uma nova reabertura do Estreito de Ormuz, o prêmio de risco também cairá.

O diretor repercutiu a notícia do The Wall Street Journal de que os Emirados Árabes Unidos (EAU) iniciaram conversas com os EUA sobre a obtenção de um apoio financeiro americano caso a guerra com o Irã mergulhe o país do Golfo Pérsico em uma crise ainda mais profunda, com a possibilidade de uma linha de swap cambial.

Para Hassett, os EAU têm sido um aliado "incrível" e, por isso, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, deseja ajudar.