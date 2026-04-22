Hackers norte-coreanos suspeitos pelo roubo de criptomoedas avaliadas em US$ 290 milhões

Um conhecido grupo de hackers norte-coreanos é suspeito de executar um roubo de quase 290 milhões de dólares (1,5 bilhão de reais) em criptomoedas no fim de semana passado, informou uma das partes afetadas.

O roubo é o incidente mais recente do tipo vinculado à Coreia do Norte, cujo sofisticado programa de crimes cibernéticos utiliza as criptomoedas roubadas para financiar o desenvolvimento de suas armas nucleares, segundo um painel da ONU.

O site de notícias sobre moedas virtuais CoinDesk informou que o roubo da carteira digital da ferramenta de investimento online KelpDAO no sábado foi o maior ciberataque de criptomoedas desde o início de 2026.

Durante o ataque, dois servidores de blockchain hospedados por outro aplicativo de tecnologia cripto chamado LayerZero foram comprometidos, informou a KelpDAO na terça-feira.

Isto permitiu que um "token" de criptomoeda vinculado à importante moeda Ethereum fosse "extraído" da KelpDAO.

"Em 18 de abril de 2026, a KelpDAO sofreu um ataque no qual foram subtraídos aproximadamente 290 milhões de dólares", afirmou a LayerZero em um comunicado.

"Os indicadores preliminares sugerem que o responsável é um ator estatal altamente sofisticado, provavelmente o Grupo Lazarus da RPDC", afirmou a LayerZero, utilizando a sigla do nome oficial da Coreia do Norte (República Democrática Popular da Coreia).

O comunicado informa aos usuários que "não há qualquer risco de contágio para outros ativos ou aplicativos de diferentes blockchains".

"Isto é claramente trabalho do grupo Lazarus da Coreia do Norte. Nenhum outro grupo no mundo tem a experiência e o poder necessários para executar um ataque hacker desse tipo", afirmou Henri Arslanian, cofundador da Nine Blocks Capital Management.

Um painel da ONU calculou em 2024 que a Coreia do Norte havia roubado mais de três bilhões de dólares (15 bilhões de reais na cotação atual) em criptomoedas desde 2017.