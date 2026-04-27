Guterres diz que controle de armas está morrendo e pede revitalização de acordo não nuclear

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou nesta segunda-feira, 27, que as ameaças nucleares voltaram, enquanto normas arduamente conquistadas estão se desfazendo.

"O controle de armamentos está morrendo", disse Guterres em discurso preparado para a Conferência de Revisão das Partes do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, realizada em Nova York.

Defendendo a necessidade de revitalizar o Tratado, Guterres apontou dois pontos em que as discussões deveriam avançar. Para o dirigente, os países devem cumprir as suas promessas ao abrigo do Tratado, sem ressalvas, condições, atrasos ou desculpas.

Guterres também defendeu que as discussões devem lançar as bases para a evolução do Tratado, lidando com a relação intrínseca entre armas nucleares e novas tecnologias.